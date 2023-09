Германци запяха нацистки песни на „Октоберфест“, полицията започна разследване

Полицията в Саксония е започнала разследване заради разпространено в социалните мрежи видео, на което се вижда как хора танцуват на „Октоберфест“ под звуците на нацистки песни и отправят помежду си хитлеристки поздрав, който е забранен със закон в Германия.

Случаят е от миналия уикенд по време на празненствата за „Октоберфест“, а градът, в който се развива действието, е Зиешхютцен, в близост до границата с Полша.

Във видеото се чуват фрагменти от „Ерика“ – военен марш от нацисткия композитор Хермс Ниел, който добива широка популярност при управлението на Адолф Хитлер, особено сред редиците на Вермахта по време на Третия райх.

Въпреки че конкретно този марш не е забранен в Германия, на кадрите се вижда как празнуващите се забавляват и пият бира, докато се поздравяват по хитлеристки.

От полицията в града заявиха пред в-к „Билд“, че е започнала разследване за „демонстриране на противоконституционни знаци“.

