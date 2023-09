София Лорен е приета по спешност в болница

Актрисата София Лорен е била хоспитализирана по спешност. 89-годишната звезда е приета с множество фрактури.

По първоначални данни те са получени, след като звездата пада в дома си в Женева, Швейцария.

The Hollywood Reporter съобщи новината, че 89-годишната италианска икона се е подхлъзнала в неделя в банята си.

Актрисата Джина Лолобриджида е настанена в болница след падане

Според изданието, София е претърпяла множество фрактури на бедрото и сериозна фрактура на бедрената кост, което е довело до операция.

Новината първоначално беше съобщена от ресторант, който Sophia трябваше да отвори на 26 септември в италианския град Бари.

„Падане в дома ѝ в Женева днес причини фрактури на бедрената кост на г-жа Лорен“, се казва в кратко изявление в социалните медии.

„Оперирана с положителен резултат, сега тя ще трябва да саблюдава кратък период на възстановяване и да проведе рехабилитацията. За щастие всичко се нареди по най-добрия начин и дамата ще се върне при нас много скоро.“

Целият екип на ресторант "Sophia Loren" се възползва от тази възможност, за да ѝ пожелае бързо възстановяване.

Съобщава се, че нейните синове, Карло и Едоардо, са до майка си в болницата.

Sophia Loren, 89, rushed to hospital for emergency surgery with multiple fractures#SophiaLorenhttps://t.co/KddauOFW8L pic.twitter.com/6jaGfZwY5Y