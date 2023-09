Торнадо във Франция, един човек е в болница

Мини торнадо нанесе щети във Франция.

Срутили са се три земеделски хангара в западната част на страната.

Съобщава се за един човек, откаран в болница. Той е изпаднал в състояние на шок, докато гледал как част от къщата му се срутва.

Торнадо и град с големината на яйце удариха Хърватия и Словения

В страната е издадено предупреждение за опасно време, предава БТВ.

On Sunday, September 17, a tornado tore off the roofs of numerous agricultural structures in the North-West area of Mayenne, FRANCE. Gendarmerie forces swiftly responded to the scene, and fortunately, no residential properties were affected. pic.twitter.com/fngbk3LTrJ