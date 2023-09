40 души вдигнаха автобус, за да спасят заклещен мъж

Около 40 души вдигнаха автобус в Берлин, за да освободят млад мъж, заклещен под превозното средство, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на полицията на германската столица.

18-годишният младеж е бил притиснат от гума на задния мост, след като в понеделник следобед паднал, докато бягал, за да хване автобуса, който тръгвал от спирката, казаха властите.

Шофьорът на автобуса незабавно спрял и с помощта на 40 души успял да повдигне дясната страна на автобуса достатъчно високо, за да извадят мъжа, предаде полицията.

Хирурзи и медицински сестри от близкия медицински център в берлинския квартал Шпандау са се отзовали на място, за да окажат първа помощ.

От полицията съобщиха, че мъжът е получил наранявания на ръката и е бил откаран в болница, където бил подложен на операция.

Берлинската полиция разследва как той се е озовал под автобуса и заяви, че е впечатлена от колективните действия за спасяването му и похвали хората, които са се отзовали, като ги нарече "герои".

"Благодаря, Шпандау, благодаря, Берлин", написа полицейското управление в Туитър, предава БТА.

