Екоактивисти покриха дома на британския премиер с черен плат в знак на протест

Демонстранти от природозащитната организация "Грийнпийс" покриха днес частния дом на британския министър-председател Риши Сунак с черен плат, за да протестират срещу енергийната политика на неговото правителство, предаде Ройтерс.

„Грийнпийс“ публикува пост за акцията в платформата за съобщения „Екс“ (известна доскоро като „Туитър“).

На публикуваната снимка се виждат четирима протестиращи, които са на покрива на имота и го покриват с ивици черен плат, а други двама държат транспарант с надпис „Риши Сунак – ПЕЧАЛБИ ОТ ПЕТРОЛ ИЛИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ?"

Засега няма коментар от канцеларията на Сунак. Вчера той съобщи, че същата вечер заминава на почивка, предава БТА.

BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU