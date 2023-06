Силна експлозия разтърси Париж, има ранени

Най-малко 16 души са ранени, сред които 7 в тежко състояние, при силна експлозия в центъра на Париж, съобщава БТА, като се позовава на информация на местната полиция.

Взривът е станал на улица Сен Жак в пети район на френската столица. Преди взрива е имало изтичане на газ, съобщи в "Туитър" кметът на района.

На публикувани в социалните мрежи снимки се вижда, че фасадата на една сграда е паднала на улицата в резултат на експлозията и няколко сгради са се запалили.

На място има множество полицейски екипи и пожарникари.

Пожарът е овладян и той не се е рзапространил сред съседните сгради, съобщи шефът на полицията в Париж.

