Арестуваха Грета Тунберг в Швеция

Грета Тунберг Грета Тинтин Елеонора Ернман Тунберг, родена на 3 януари 2003 г. е шведска ученичка и климатична бе арестувана в понеделник, след като в продължение на пет дни блокира петролни танкери в пристанището на Малмьо, Швеция, предава The Telegraph.

Тунберг е била на мястото заедно с активисти от Take Back the Future, когато е била отведена от полицаи в понеделник.

Екоактивистката Грета Тунберг призова за радикален обрат в борбата с глобалното затопляне

Наскоро тя бе арестувана по време на протест срещу разширяването на въглищна мина в германското село Лютцерат във вторник, предава CNN, а по-късно същия ден освободена от германската полиция.

"Знаехме коя е тя, но не е получила ВИП отношение. Не е оказвала съпротива при задържането", каза тогава полицейският говорител Кристоф Хюлс.

Alleged climate activist Greta Thunberg has been arrested again after she and other climate activists blocked oil tankers in the Swedish coastal city of Malmo. pic.twitter.com/Cv1EKyxnrL