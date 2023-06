Великобритания и Германия осъдиха унищожаването на язовира "Нова Каховка"

Великобритания осъди нападението срещу украинския язовир "Нова Каховка", определяйки го като "отвратително деяние" и потенциално военно престъпление, съобщиха Франс прес и Ройтерс.

"Унищожаването на язовира "Каховка" е отвратително деяние. Преднамереното нападение срещу чисто гражданска инфраструктура е военно престъпление", заяви в Туитър британският външен министър Джеймс Клевърли.

The destruction of Kakhovka dam is an abhorrent act.



Intentionally attacking exclusively civilian infrastructure is a war crime.



The UK stands ready to support Ukraine and those affected by this catastrophe.