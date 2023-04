Протестиращите във Франция нахлуха в сградата на "Юронекст"

Група протестиращи нахлуха за кратко в сградата на оператора на фондовата борса "Юронекст" (Euronext), намираща се в парижкия бизнес квартал "Дефанс", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Те настояват, че големите компании трябва да плащат повече, за да финансират пенсиите в страната.

"Казват ни, че няма пари за пенсии. Няма нужда тези пари да се вземат от джобовете на работещите, когато са налични в джобовете на милиардерите", заяви Фабиен Вийдьо от синдиката "Сюд-рейл" (Sud-Rail).

Развявайки синдикални знамена, група от нeколкостотин демонстранти окупира фоайето на сградата на "Юронекст", скандирайки: "Ние сме тук, ние сме тук, дори и Макрон да не иска да сме тук", както и "Оставка за Макрон!"

По-рано този месец подобни сцени се разиграха и в офисите на инвестиционния гигант "Блекрок" (Blackrock) в Париж.

През уикенда Макрон подписа спорния закон за повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години. Това се случи след три месеца протести и въпреки проучванията на общественото мнение, показващи, че мнозинството французи са против реформата.

Протестиращи посрещнаха Макрон в Елзас с дрънчене на тенджери, жандармерията използва сила

Макрон и неговото правителство ясно показват, че искат да затворят тази страница и да преминат към решаването на други проблеми като условията на труд, реда и законността в страната, образованието и здравеопазването.

Но протестиращите в "Дефанс", както и тези, които нападнаха президента в Елзас в сряда, ясно показаха, че не искат да затварят страницата. "Ще продължим да протестираме до оттеглянето на пенсионната реформа", скандираха демонстриращите в "Дефанс".

BREAKING: Protesters enter Euronext, the Paris Stock Exchange, as anger over President Macron's pension reform continues to rise https://t.co/PPSXA3Tx4p pic.twitter.com/K2bb9OOcYH