Подпалиха вратата на църква в Лвов

Подпалиха вратата на църква в украинския град Лвов.

Това съобщи белоруската опозиционна агенция NEXTA в Twitter.

В Лвов неизвестни подпалиха вратата на гръкокатолическата църква "Рождество на Пресвета Богородица", пише агенцията.

Кремъл: Няма да има примирие по време на Великден в Украйна

In #Lviv, unknown persons set fire to the door of the Greek Catholic Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. pic.twitter.com/iCsYbWmzu1