И Франция, и Китай смятат, че е твърде рано за мирни преговори във войната на Русия срещу Украйна, тъй като "днес времето е военно". Това заяви френският президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на в интервю за Les Echos на 9 април.

"В момента тече военна фаза. Украинците се съпротивляват, а ние им помагаме. Сега не е време за преговори, дори и да ги подготвяме и дори ако трябва да създадем основа", каза той три дни след срещата си с китайския президент Си Дзинпин.



"Това е целта на този диалог с Китай: да се консолидират общите подходи. Един от тях е подкрепа за принципите на Устава на ООН. Второ - ясно напомняне относно ядрената сила, от Китай зависи да извлече последиците от факта, че президентът Путин разположи ядрени оръжия в Беларус няколко дни след като пое ангажимент да не го прави. Трето - много ясно напомняне за хуманитарното право и защитата на децата. И четвърто - желанието за постигане на траен мир чрез преговори", допълни Макрон пред Les Echos.

"Отбелязвам, че президентът Си Дзинпин говори за европейската архитектура за сигурност. Но не може да има европейска архитектура за сигурност, докато в Европа има завладени държави или замразени конфликти. Така че виждате, че от всичко това се очертава една обща матрица. Приоритет ли е Украйна за китайската дипломация? Може би не.

Но този диалог дава възможност да се смекчат коментарите, които чухме, за някаква форма на самодоволство от страна на Китай по отношение на Русия", заяви френският държавен глава.

Макрон допълни, че негов приоритет е обединена Европа и смята, че е демонстрирал това по време на визитата си в Китай заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е.

Приключи визитата на Макрон в Китай

Той засегна и темата с Тайван: „Ние, европейците, трябва да се събудим. Наш приоритет е да не се адаптираме към дневния ред на останалите във всички региони по света“.

Според него Европа не трябва да се съобразява със САЩ и Китай и ако конфликтът между тях се разрасне, „няма да имаме нито времето, нито средствата да финансираме стратегическата си автономия и ще се превърнем във васали“.









The time for negotiations between Ukraine and Russia has not yet come, said Emmanuel Macron



"There is a military phase going on right now. The Ukrainians are resisting, and we are helping them. Now is not the time for negotiations, even if we are preparing them and if we need to… pic.twitter.com/0dXCcUgpgb