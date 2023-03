Почина известният тв водещ и комик Пол О'Грейди

Известният британски телевизионен водещ и комик Пол О'Грейди почина на 67-годишна възраст, съобщи Би Би Си, цитирано от БТА.

Той си е отишъл "неочаквано, но мирно" във вторник вечерта, се посочва в направеното от съпруга му Андре Портасио.

"С голяма тъга ви съобщавам, че Пол почина неочаквано, но мирно вчера вечерта. Той ще липсва много на своите близки, приятели, семейство, животни и на всички, които се радваха на неговия хумор, остроумие и състрадание. Знам, че той би искал да ви благодаря за цялата любов, която му засвидетелствахте през годините", написа Портасио.

Пол О'Грейди се прочува през 90-те години на миналия век с емблематичния си образ на драг кралицата Лили Савидж, след което води шоуто "Blankety Blank" и други развлекателни програми.

На по-късен етап от кариерата си О'Грейди е водещ на редица чат-шоута и също така пренася любовта си към кучетата на екрана.

Наскоро той беше на турне, превъплъщавайки се в образа на мис Ханиган в мюзикъла "Ани".

Преди няколко седмици, след като се завърна от представление в Нюкасъл, О'Грейди написа в Инстаграм, че "много се радва да играе ролята отново след толкова дълго време, особено с такъв наистина невероятен и прекрасен актьорски състав".

Дългогодишният радио продуцент на Пол О'Грейди, Малкълм Принс, каза, че е посетил звездата в дома му във вторник следобед, описвайки го като "смеещ се, усмихнат и пълен с живот".

"Той беше толкова горд с "Ани" и очакваше с нетърпение толкова много нови проекти. А сега го няма. Не мога да повярвам. Загубихме уникален талант, а аз загубих скъп приятел", написа Принс в Туитър.

Журналистката и телевизионна водеща Лорейн Кели описа О'Грейди като "наистина специален човек, забавен, безстрашен, смел, мил и мъдър". "Наистина тъжна новина. Той ще липсва много", пише Кели в Туитър.

Британската кралица консорт Камила каза в изявление, че е "дълбоко натъжена" от смъртта на своя приятел Пол О'Грейди, който "с топлото си сърце и заразителния си хумор е озарил живота на толкова много хора".

Съпругата на крал Чарлз Трети и телевизионният водещ имаха специална връзка заради любовта си към четириногите приятели на човека, срещаха се многократно и работеха в тясно сътрудничество в подкрепа на известния дом за кучета и котки "Батърсий" (Battersea), припомня ДПА.

Според запознат източник Камила ще сподели съболезнованията си със семейството на О'Грейди насаме.

В знак на почит към водещия телевизия Ай Ти Ви ще покаже отново специалния епизод на хитовото му предаване му "For The Love Of Dogs" с участието на кралицата консорт.

Камила е патрон на "Батърсий", а О'Грейди беше дългогодишен посланик на благотворителната организация за защита на животните.

