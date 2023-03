Почина известен актьор от „Междузвездни войни“ и „Хари Потър“

Актьорът Пол Грант, участвал в мегапродукциите „Междузвездни войни“ и „Хари Потър“, почина на 56 години, съобщава The Guardian.



Дъщеря му Софи Джейн Грант потвърди смъртта му пред Sky News.

Грант е бил намерен в безсъзнание от полицията на гара Кингс Крос в Североизточен Лондон в четвъртък (16 март), като е бил откаран по спешност в болница, където изпаднал в мозъчна смърт.

Семейството му обяви, че е взело решение да изключи животоподдържащия му апарат в неделя (19 март).



Причината за смъртта все още не е обявена.

