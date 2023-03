Масовите безрезиди във Франция продължиха цяла нощ

До късно тази нощ продължиха протестите в Париж и други френски градове, след като правителството на президента Еманюел Макрон оцеля след вот на недоверие в парламента. Гласуването беше заради крайно непопулярната пенсионна реформа.

Недоволните запалиха купища боклуци в центъра на френската столица, които не са събирани от дни заради стачките срещу повишаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

Френското правителство оцеля в първи вот на недоверие



Френското правителство оцеля и при двата вота на недоверие в Националното събрание, като при единия не достигнаха едва девет гласа, за да бъде успешен. Така законът за пенсионната реформа може да се смята за приет, пише "Нова телевизия".

The biggest nationwide protest on record for France...



Protests in over 200 areas across France.



Is France is on the brink of civil war?



pic.twitter.com/sFUWfIvPmA