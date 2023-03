Елизабет II беше почетена в първия Ден на майката след смъртта ѝ

Покойната британска кралица Елизабет II беше почетена от сина си крал Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен на първия Ден на майката, честван във Великобритания след смъртта ѝ, съобщи БТА.

Прочувственото послание в чест на всички майки беше публикувано в социалните мрежи, заедно с ценни снимки, на които Чарлз като лъчезарно бебе стои в скута на кралицата. На друга кралицата-консорт Камила, като малка, се вижда усмихната, докато стои зад възрастната си майка.

Постът в „Tуитър“ е придружен от съобщението: "За всички майки навсякъде по света и за тези, които може би липсват на своите майки днес, ние мислим за вас и ви пожелаваме специален Ден на майката."

