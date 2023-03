Чавушоглу обсъди с финландския си колега разширяването на НАТО

Турският външен министър Мевлют Чавушоглу обсъди днес с финландския си колега Пека Хависто въпроса за разширяването на НАТО.

Двамата първи дипломати разговаряха преди срещата на турския президент Реджеп Тайип Ердоган с финландския му колега Саули Нинистьо.

Срещнахме се с финландския външен министър, с когото обсъдихме разширяването на НАТО. Благодарихме за подкрепата на страната при борбата с преодоляването на последиците от земетресенията (през февруари), написа Чавушоглу в акаунта си в Туитър.

Финландският президент Саули Нинистьо пристигна вчера в Турция. Той посети окръг Кахраманмараш, епицентър на разрушителните земетресения през февруари. Днес Нинистьо ще се срещне с Ердоган, предаде БТА.

Чавушоглу обяви кога подновява преговоирте с Швеция и Финландия за НАТО

Финландският президент заяви вчера, че очаква Турция да одобри присъединяването на страната му към НАТО, след като се срещне с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

Убеден съм, че Ердоган има много важни послания към мен и към Финландия, каза Нинистьо.

Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Fin Dışişleri Bakanıyla görüştük. NATO genişlemesini ele aldık. Deprem destekleri için teşekkür ettik.



Met FM @Haavisto prior to the visit of the President of Finland. Discussed NATO enlargement. Thanked for the earthquake support. pic.twitter.com/OLXeAS2M4t