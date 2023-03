Снежно торнадо вилня във ферма в Шотландия

Виждали ли сте някога "снежно торнадо"? Майкъл Питърсън от Шетланд, Шотландия, да. Мъжът пасял овцете си в своето стопанство, когато забелязал рядкото метеорологично явление след градушка във вторник.

Той разказва пред Би Би Си, че е имал късмет да се окаже на „точното място в точното време“.

Лошо време е обхванало много части на Шотландия, като училищата в Шетланд, Абърдийншър и Хайленд са затворени. Издадено е предупреждение за студ от трето ниво за цяла Англия.

Метеорологичната служба предупреждава, че още сняг и лед могат да причинят смущения в пътуването в цялата страна до петък, а по-малките населени места могат да бъдат откъснати от света.

Мощно торнадо удари щата Луизиана

От службата съобщават още, че по хълмовете на Северна Англия и Южна Шотландия са възможни значителни натрупвания. В тези райони се очакват до 15 см сняг, като има вероятност да паднат и по-значителни количества.

Въпреки това в по-голямата част от районите, обхванати от предупрежденията, не се очаква да има такива количества. Синоптиците също така казват, че има вероятност за силни ветрове, които могат да доведат до снежни виелици и свличане на сняг. В петък вечерта има вероятност да се образуват големи заледявания.

