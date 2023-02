Доброволец, спасил хиляди животи по света, загина в Украйна

34-годишен медик, спасил хиляди животи по света, е загинал в Украйна, докато е помагал за евакуацията на цивилни граждани.

Автомобилът му е бил улучен от ракета в Бахмут - източния град, който се превърна в център на ожесточени боеве, съобщава британското издание "Гардиън", предава bTV.

Според вестник "Киевски независим" при обстрела са ранени петима души. През последните седмици Бахмут и съседният град Соледар са в центъра на интензивни обстрели и наземни атаки от страна на руски войски и наемници на групировката "Вагнер".

Рийд се е присъединил към Global Outreach Doctors през януари като директор на хуманитарната доброволческа организация с нестопанска цел за Украйна. Пристига в нападнатата държава преди през втората седмица на 2023 г

Доброволецът, който е американския щат Ню Джърси, е бивш стрелец от морската пехота, който е служил два пъти в Хелманд, Афганистан. След като напуска службата, работи като ски инструктор в Уайоминг. Когато ураганът "Санди" удря родния му щат през 2012 г., това започва работа в организацията за реакция при бедствия Team Rubicon.

Шефът на Федералния съвет на Русия по карате загина в Украйна

В края на 2015 г., по време на пика на глобалната "война срещу тероризма" срещу „Ислямска държава“ (ИД), Рийд заминава, за да започне операции по медицинско обучение в Северен Ирак. То го отвежда начело на медицински екипи сред кюрдските сили пешмерга. Рийд работи и за иракските специални сили по време на битката за Мосул, които се опитват да отвоюват иракския град от „Ислямска държава“.

По време на работата си като медик в Ирак Рийд лекува повече от 10 000 пациенти в различни пунктове за стабилизиране на травми. Сред тях има както възрастни хора, така и малки деца. Рийд е съосновател и президент на Global Response Management (GRM) - ръководена от ветерани международна медицинска неправителствена организация, която предоставя спешна помощ на различни фронтови линии.

С нея той участва в спешни операции в Ирак, Йемен, Сирия и Полша. "Той беше от добрите луди. През цялото време се излагаше безкористно на опасност, за да помага на други хора“, споделя му Чандлър Рийд пред “Фокс нюз“.

"Екипът на GoDocs е съкрушен от новината за смъртта на Пийт, партньорите ни за хуманитарна помощ в Украйна и по света - също. Той беше фар в хуманитарната дейност - невероятен визионер и лидер”, коментират от Global Outreach Doctors в свое изявление.

Yesterday, GRM founder Pete Reed was killed in Bakhmut, Ukraine. Pete was the bedrock of GRM, serving as Board President for 4 years. In January, Pete stepped away from GRM to work with Global Outreach Doctors on their Ukraine mission and was killed while rendering aid. #Ukraine pic.twitter.com/Tpwyou1LmM