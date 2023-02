Жена изчезна мистериозно, докато разхожда кучето си

45-годишната англичанка Никола Бъли е изчезнала при неизяснени обстоятелства, докато е била на разходка с кучето си. В момента цяла Великобритания се пита какво е станало с младата жена, майка на две деца. Същевременно домашният ѝ любимец – английски спрингер шпаньол на име Уилоу, е невредим и намерен сам-самичък на мястото, на което следите на Бъли се губят.

Жената е била забелязана за последно миналия петък, 27 януари, от нейн съсед малко преди девет часа сутринта, когато разхождала Уилол в близост до местната река Уайър. По-късно друг нейн съсед намира на пътния банкет мобилния ѝ телефон и кучето ѝ. От Бъли обаче нямало и следа.

Впоследствие става ясно, че жената е провеждала видео разговор на телефона си, който вече бил приключил.

Още търсят Емил Боев, анализират установените до този момент данни

От полицията обясниха, че няма улики, които да сочат, че Бъли е била нападната с цел грабеж, информира в-к "Мирър". Тя е работила в компания за ипотеки и шефът ѝ потвърдил пред разследващите, че служителката му е участвала във видеоконферентен разговор през телефона си, докато разхождала кучето си.

Полиция, доброволци и спасителни екипи от Ланкашър участват в издирването на жената, но засега няма и следа от Бъли.

We are continuing to appeal for information about missing Nicola Bulley, 45, from Inskip.



Superintendent Sally Riley has held a press conference today to continue to appeal for information of Nicola's whereabouts.



