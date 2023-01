Мъж се блъсна в Бранденбургската врата и загина

Мъж е загинал, след като се е блъснал с луксозен автомобил в Бранденбургската врата в Берлин, съобщи германската полиция, цитирана от БТА и Асошиейтед прес.

Снимки от мястото на инцидента показват смачканите останки от превозното средство между два стълба от популярната забележителност.

Към момента не се съобщават подробности за самоличността на шофьора.

Според първоначална информация при катастрофата, която е станала малко преди полунощ, няма други загинали или ранени.

Не са установени значими щети по структурата на културния паметник.

A Polish car drove into the Brandenburg Gate at around 11:30 pm on Sunday evening on (very likely) purpose. The driver of the car was killed immediately. The police investigation is ongoing.



Source: https://t.co/uxXaMi9Sbv pic.twitter.com/lylVe0nnlV