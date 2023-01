Почина актрисата от "Съседи" Джоан Сидни

Британско-австралийската актриса Джоан Сидни, известна главно с ролите си в сапунени опери и сериали, сред които дългогодишната поредица "Съседи", си отиде на 83-годишна възраст, съобщи Би Би Си.

Актрисата е починала в дома си в Сидни миналата сряда сред продължително боледуване. Кончината й е потвърдена във Фейсбук от нейната дългогодишна приятелка, актрисата Сали-Ан Ъптън.

"Благодаря ти за всичко, на което ме научи, за обичта, приятелство, многото споделени спомени, които ще бъдат ценени завинаги", написа Ъптън, която играеше заедно със Сидни в последната й телевизионна продукция, "Мистериите на Мис Фишър.

Освен от "Съседи", Джоан Сидни е позната и с ролята си в друга популярна австралийска сапунена опера - "A Country Practice".

Сидни се присъединява към актьорския състав на "Съседи" през 2002 г.

Джоан Сидни е родена в Лондон и е израснала в Уелс. Екранния си дебют актрисата прави на 21-годишна възраст през 1957 г. Сидни емигрира в Пърт през 1965 г., а по-късно се мести в Нов Южен Уелс.

