Екоактивисти заляха с боя Сената в Рим

Група от италиански климатични активисти днес заля с боя фасадата на италианския Сенат - "Палацо Мадама" - в Рим, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Няколко прозореца и входа на голямата ренесансова сграда бяха изцапани от боята, лисната от петима членове на групата "Последно поколение". Карабинерите се намесиха, за да арестуват протестиращите.

В изявление групата "Последно поколение" казва, че "зад този акт стои отчаянието от продължаващото публикуване на все по-обезпокояващи статистики и данни за екоклиматичния колапс, който вече започна и липсата на интерес от политическия свят пред онова, което придобива облика на най-големия геноцид в историята на човечеството".

Climate activists from Ultima Generazione defaced the Italian Senate in Rome today.pic.twitter.com/b0se6J5nKx