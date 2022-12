Ето ги новите монети с лика на крал Чарлз III

Кралският монетен двор представи нова серия от възпоменателни монети за 2023 г. с лика на крал Чарлз Трети, предаде Би Би Си.

Колекционерите ще станат свидетели как Великобритания преминава от лика на кралица Елизабет Втора към портретното изображение на новия крал. Всички нови монети, отсечени от 1 януари 2023 година, ще носят лика на крал Чарлз Трети, предаде БТА.

"Всяка година Кралският монетен двор представя колекция от монети, известни като годишен набор, която включва монети от 5 британски лири, 2 британски лири и 50 пенса, отбелязващи някои от най-значимите годишнини и моменти през годината", заяви Ребека Морган, директор на отдела за колекционерски услуги в Кралския монетен двор.

Монетите във възпоменателната колекция ще отбелязват важни годишнини и моменти в исторически план, включително 75-годишнината на Крал Чарлз Трети.

Кралският двор представи през септември 2022 г. портрета на крал Чарлз Трети в рамките на серията от мемориални монети за кралица Елизабет Трета. "За мен е голяма чест да представя първата колекция монети за 2023 година с портретното изображение на крал Чарлз Трети, а ние укрепваме ролята ни в историята със следващата глава от сеченето на монети във Великобритания", заяви главният изпълнителен директор на Кралския монетен двор Ан Джесъп.

