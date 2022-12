Отиде си вокалистът на група "Фейтлес" Макси Джаз

© Getty (архив)

Макси Джаз, вокалистът на британската група за електронна музика "Фейтлес", почина на 65-годишна възраст, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Музикантът и диджей, чието истинско име беше Максуел Фрейзър, беше един от основните членове на денс групата заедно с Роло Армстронг и Систър Блис. Заедно те издадоха редица хитове парчета, сред които Insomnia, "God is a DJ и We Come 1.

В изявление, подписано с "Роло, Систър Блис и И-тайп бойс", се казва: С разбито сърце съобщаваме, че Макси Джаз почина миналата нощ мирно в съня си в своя дом в Южен Лондон.

"Той бе човекът, който промени живота ни, даде собствен смисъл и послание на музиката ни. Беше прекрасен човек с време за всеки и мъдрост, която бе едновременно дълбока и достъпна. За нас беше чест и, разбира се, истинско удоволствие да работим с него", пишат колегите му.

"Фейтлес" е създадена през 1995 г. Групата издава седем студийни албума, като последният, All Blessed, е от 2020 г. "Фейтлес" имат и редица сборни албуми и са хедлайнери на някои от най-големите световни фестивали, включително този в Гластънбъри през 2002 г. Номинирани са за наградата "Брит" за най-добра британска денс група през 1999 г. и 2002 г.

Роденият в лондонския квартал Брикстън Джаз е фронтмен и на групата Maxi Jazz & The E-Type Boys. Той издава музика с групата Soul Food Cafe.

Почина вокалистът на „The Specials“ Тери Хол

0









Копирано