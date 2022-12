Безредици в Париж след стрелбата по кюрдски център

Протести избухнаха в Париж в квартала, в който по-рано днес бе извършено нападение срещу кюрдски културен център и срещу близко кафене, предаде Франс прес. Представители на кюрдската общност в Париж се събраха там и започнаха да скандират антитурски лозунги, допълва Асошиейтед прес.

Протестиращите скандираха: "ПКК (Кюрдската работническа партия)" и "Мъчениците не умират". После някои от тях издигнаха и барикади на една от улиците в квартала и подпалиха кофи за смет. Полицията се намеси със сълзотворен газ, а демонстранти започнаха да замерят полицаите с различни предмети. Няколко служители на силите на реда са пострадали.

The people took the streets at thousands in #Paris and were attacked by the police, in response they set trashes on fire and throw rocks at the cops. - The resistance of the people in front of the association continues. - #TwitterKurds - #ParisMassacreOfKurds pic.twitter.com/qqzMSssHIY