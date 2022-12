Близо 100 арестувани в Брюксел след загубата на Мароко на Световната купа по футбол

Полицията в Брюксел арестува около 100 души при сблъсъци, избухнали след като Мароко приключи участието си на Световното първенство по футбол, победен от отбора на Франция с 2:0 на вчерашния полуфинал, предаде ДПА.

Задържаните футболни фенове са обвинени в нарушаване на обществения ред, нанасяне на щети на два полицейски автомобила и притежание на забранени фойерверки, съобщи тази сутрин агенция Белга, позовавайки се на полицията.

Преди мача част от пътните артерии в центъра на белгийската столица са били отцепени. Снимки от снощи показаха купчини горящи отпадъци, както и значително присъствие по улиците на града на полиция в снаряжение за борба с безредиците.

На разпространени от Белга снимки се виждат също жители, които снощи са започнали да разчистват улиците.

Мароко стана първият африкански отбор, стигнал до финалната четворка на Световното първенство по футбол, след като отстрани Испания и Португалия съответно на шестнадесетина- и на четвъртфиналите. Мароканците победиха и Белгия в груповата фаза.

Белга съобщи за няколко арестувани при стълкновения и в град Антверпен, северно от столицата, пише БТА.

BREAKING:



Moroccan fans are now also rioting in Brussels, Belgium.pic.twitter.com/l42NvGNloU