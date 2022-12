Заляха с боя входа на операта „Ла Скала”

Активисти срещу изменението на климата заляха с боя входа на прочутата опера „Ла Скала” в Милано преди откриването на новия оперен сезон.

Отговорност за протестния акт пое движението Ultima Generazione („Последно поколение”). Полицията съобщи, че по случая са задържани петима души, пише Нова телевизия.

През изминалите седмици същата група разсипа доматена супа върху произведение на Ван Гог в Рим, заля с черна течност картина на Густав Климт във Виена и хвърли брашно върху спортна кола, изрисувана от американския артист Анди Уорхол, която беше изложена в Милано.

Екоактивисти посипаха с брашно спортен автомобил, изрисуван от Анди Уорхол

В последните няколко месеца активисти организираха серия от протести в цяла Европа, главно насочени към музеи и произведения на изкуството. Групите призовават за по-сериозни действия срещу глобалното затопляне.

JUST: #BNNItaly Reports.



Climate change activists in Italy threw paint at the entrance to Milan's famed La Scala opera house on Wednesday, ahead of the season's first performance, according to local police. #Italy #Protest pic.twitter.com/uYpabnHsO1