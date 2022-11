Първи рожден ден като крал: Чарлз III става на 74

Крал Чарлз празнува 74-ия си рожден ден, който е първият му като монарх. Не са планирани публични прояви и се очаква кралят да отбележи празника в тесен кръг, пише Би Би Си.

Все още е твърде рано, за да бъде обявено дали той ще спази кралската традиция да има отделен официален рожден ден през лятото. От 1700 г. насам монарсите с рожден ден, който не е през лятото, имат втори такъв, свързан с парада Trooping the Colour.

Макар че не са планирани официални събития, на които да присъства, първият му рожден ден като монарх в понеделник ще бъде отбелязан от оркестъра на кавалерията, който ще изпълни „Честит рожден ден” по време на церемонията по смяна на караула в Бъкингамския дворец.

Човекът, замерил с яйца крал Чарлз III, получи забрана да носи яйца на обществени места

За първи път в чест на рождения му ден в Лондон ще бъдат изстреляни оръжейни салюти, като Кралската конна артилерия ще изстреля 41 залпа от обяд в лондонския „Грийн парк”, а веднага след това оркестърът на шотландските гвардейци ще изпълни „Честит рожден ден”.

Wishing His Majesty The King a very happy birthday today. pic.twitter.com/J1ziCRIyU5