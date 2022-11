Бетонни огради ще пазят Сан Марко от наводненията

Нови бетонни прегради ще пазят базиликата Сан Марко във Венеция от наводнения, предава Нова телевизя.

Туристите и жителите на града ще могат да преминават през площада през специални пътеки, за да не се мокрят. Катедралата беше наводнена сериозно през 2019 г. Рекордът за най-висок прилив е от 1966 г., когато водата достига 194 см.

Венеция задейства системата срещу наводнения

Наводненията във Венеция са причинени от редица фактори, влошени от изменението на климата - от покачване на морското равнище и необичайно високи приливи до слягане на земята, което е причинило потъването на нивото на земята на града.

The new norm .. floods in St Marks Sq. at high tide! And everybody expecting it! #venice #themilkofdreams #biennale pic.twitter.com/XBh9wYSjIo