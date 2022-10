80 000 души в Берлин показаха солидарност с протестите в Иран

Десетки хиляди хора днес излязоха по улиците на Берлин в знак на солидарност с продължаващите протести в Иран, съобщи БТА, цитирайки ДПА.

По оценка на полицията около 80 000 протестиращи от цяла Европа се събраха на берлинската Колона на победата и в околностите. След това шествие премина през правителствения квартал на германската столица. Демонстрацията беше организирана от колектива "Уомън лайф фрийдъм" (Woman Life Freedom), който се стреми да сложи край на потисничеството и дискриминацията в Иран.

Ирански религиозен водач: Хората имат правото да критикуват лидерите си

Иранският активист Хамед Есмаейлион, чиято съпруга и дъщеря са загинали при свалянето на украински пътнически самолет край Техеран през 2020 г., призова своите поддръжници да се присъединят към демонстрацията в Берлин. Очаква се той да бъде основният оратор.

A sea of lion and sun flags, Iran's true national flag, in #Berlin today. #IranRevoIution #مهسا_امینی #هفت_آبان pic.twitter.com/xDQnI8kxaL

Масовите протести срещу авторитарното правителство на Иран продължават вече пет седмици. Те бяха предизвикани от смъртта на 22-годишната иранска кюрдка Махса Амини в полицейския арест в средата на септември. Нравствената полиция я арестува, защото не е спазила изискването за носене на забрадка.

I AM IRANIAN,

AND I AM REALLY PROUD OF THIS!#MahsaAmini #مهسا_امینی #برلین #Berlinpic.twitter.com/6rvwzszKk8