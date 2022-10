Пени Мордонт се кандидатира за премиер на Великобритания

Британската министърка Пени Мордонт стана днес първият депутат от управляващата Консервативна партия, обявил кандидатурата си за мястото на Лиз Тръс Мери Елизабет (Лиз) Тръс е британски политик Лиз Тръс е родена на 26 юли 1975 г. в Оксфорд в като министър-председател, съобщи БТА.

49-годишната Мордонт е работила под ръководството на четирима премиери на Великобритания, включително Борис Джонсън и Тереза Мей съобщава БТВ.

Тя се кандидатира за втори път за премиерския пост, след като по-рано тази година отпадна от надпреварата за лидер на консерваторите, при която в последния етап Тръс победи бившия финансов министър Риши Сунак.

Борис Джонсън прекъсна почивка на Карибите, за да участва в надпреварата за премиер

"Кандидатирам се за лидер на Консервативната партия и ваш министър-председател – за да обединя страната, да изпълня нашите обещания и да спечеля следващите общи избори", заяви Мордонт в „Туитър“.

Букмейкърите я поставят на трета позиция – след Сунак и Джонсън, които също се очаква да се включат в надпреварата за мястото на Тръс.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH