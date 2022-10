Френският президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на призова Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През да се откаже от войната си в Украйна, като заяви, че светът не иска да вижда ескалация на насилието, съобщи ДПА.

"Не искаме световна война", написа днес Макрон в "Туитър".

We do not want a World War.

"Ние помагаме на Украйна да се съпротивлява на своя земя, не да напада Русия. Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През трябва да спре тази война и да зачита териториалната цялост на Украйна", заяви Макрон.

В публикацията си френският президент обръща внимание и на продължаващите доставки на оръжие от Франция за Украйна, които обяви предишната вечер.

We are helping Ukraine to resist on its soil, never to attack Russia. Vladimir Putin must stop this war and respect Ukraine’s territorial integrity.