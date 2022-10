Столтенберг: НАТО осъжда ужасяващите руски атаки срещу гражданска инфраструктура в Украйна

НАТО осъжда нападенията на Русия срещу граждански обекти в Украйна, заяви днес генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Проведох разговор с външния министър (на Украйна - б.ред.) Дмитро Кулеба и осъдих ужасяващите и безразборни руски атаки срещу гражданска инфраструктура в Украйна", написа Столтенберг в "Туитър". "НАТО ще продължи да подкрепя смелия украински народ в борбата му срещу агресията на Кремъл толкова дълго, колкото е необходимо", добави той.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes.