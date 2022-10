Макрон приветства връчването на Нобеловата награда за мир на "непоклатими защитници на правата на човека в Европа"

Френският президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на приветства днес връчването на Нобеловата награда за мир на представители на гражданското общество в Украйна, Русия и Беларус, които нарече "непоклатими защитници на правата на човека в Европа", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Тези миротворци знаят, че може да разчитат на подкрепата на Франция", написа Макрон в Туитър за тримата лауреати - беларуския правозащитник Алес Беляцки, който е в затвора в страната си, руската неправителствена организация "Мемориал", която беше принудена от властите да прекрати дейността си, и украинския Център за граждански свободи.

Ales Bialiatski in Belarus, the NGO Memorial in Russia and the Center for Civil Liberties in Ukraine: Nobel Peace Prize pays tribute to the human rights champions in Europe. Crafters of peace, they know they can count on France’s support.