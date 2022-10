Британското правителство се отказа от премахването на горната данъчна ставка

Финансовият министър на Обединеното кралство Куази Куартенг се отказа от плановете да премахне най-високата ставка на подоходния данък за най-заможните британци след критики от консервативни депутати и сътресения на финансовите пазари, предаде БНР.

"Ясно е, че премахването на данъчната ставка от 45% се превърна в отвличане на вниманието от нашата първостепенна мисия да се справим с предизвикателствата, пред които е изправена страната ни“, написа Куартенг в понеделник в "Туитър", предадоха Ройтерс, "Файненшъл таймс и Би Би Си.

"В резултат на това обявявам, че няма да продължим с премахването на данъчната ставка от 45%. Разбираме го и се вслушахме", добави той.

Куартенг каза още, че този ход ще позволи на консерваторите "да се съсредоточат върху предоставянето на основните части от нашия пакет за икономически растеж".

Говорейки пред Би Би Си, финансовият министър отбеляза, че "чувствахме, че отговорът на намалението на данъка от 45% заглушава силния пакет за интервенция в енергетиката и решихме да не продължаваме с премахването му“.

Изявлението на канцлера следва критиките от бившите министри от кабинета Майкъл Гоув и Грант Шапс, както и от сериозните пазарните сътресения след представянето преди време на т.нар. "мини бюджет" на правителството.

Британската лира реагира позитивно на новината, отбелязвайки известно поскъпване на валутния пазар. В същото време има понижение и на доходността на британските държавни облигации след рязкото ѝ повишаване през последни дни.

