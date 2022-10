Първа официална снимка на крал Чарлз III и семейството му

Бъкингамският дворец разпространи първа официална снимка на британския крал Чарлз III, кралицата консорт Камила, престолонаследника Уилям и съпругата му Кейт, принц и принцеса на Уелс, съобщиха британските медии.

Фотографията е направена на 18 септември, в навечерието на погребението на кралица Елизабет Втора. Церемонията се състоя на 19 септември.

Кадърът е заснет преди приема в Бъкингамския дворец на държавни и правителствени ръководители, пристигнали за траурната церемония. Кралица Елизабет Втора почина на 96-годишна възраст на 8 септември.

Кралската четворка позира за снимката в черни облекла, тъй като все още не е приключил периодът на официално обявения траур.

Те се усмихват пред камерата, а принцесата на Уелс се е погрижила да отдаде почит към покойния принц Филип, съпруг на Елизабет Втора, като е облечена със същата черна рокля, с която бе на погребението му през април 2021 г., отбелязва електронното издание на в. "Дейли експрес".

Снимката подчертава подкрепата, която принцът и принцесата на Уелс оказаха на краля и кралицата в дните след смъртта на Елизабет Втора, отбелязват медиите.

