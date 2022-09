Германското разузнаване: Двете връзки в "Северен поток" може да са необратимо увредени

Шведската брегова охрана разпространи кадри от мястото на изтичане на газ от тръбопровода "Северен поток", съобщи в Телеграм канала си Украинската информационна агенция, цитирана от "24 часа".

Предварителната версия на шведската полиция е, че става дума за саботаж.

ЕС: Течовете от "Северен поток" са умишлени

Украинската агенция се позовава и на Tagesspiegel, където германските разузнавателни агенции изразяват мнение, че и двете връзки на газопровода "Северен поток 1" може да са необратимо увредени и да са неизползваеми.

Swedish authorities have published new footage of a large-scale leak from the Nord Stream gas pipeline, which occurred as a result of sabotage



In Europe,they are already talking about an environmental catastrophe and it is impossible to name the exact timing of the repair work pic.twitter.com/UclYInYlsc