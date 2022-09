Вижте как кипи морето над „Северен поток 1 и 2“

Въоръжените сили на Дания разпространиха видеоклип, на който се вижда как газови мехурчетата излизат на повърхността на Балтийско море над "Северен поток 1" и "Северен поток 2". Това е най-голямото изтичане на газ причинило смущения на повърхността с диаметър над 1 километър.

Датските и шведските власти съобщиха, че са установили два теча на синьо гориво от газопровода "Северен поток-1", който преминава по дъното на Балтийско море, свързвайки Русия и Германия.

Теч на газ от "Северен поток 2" в Балтийско море, налягането по тръбата спада

Две подводни експлозии, "много вероятно причинени от детонации", са били засечени в близост до местата на течовете от газопроводите "Северен поток" 1 и 2 малко преди регистрирането им, обяви шведски сеизмологичен институт, цитиран от БТА.

Първото "масивно освобождаване на енергия" с магнитуд от 1,9 е регистрирано в нощта срещу понеделник в 02:03 ч. (00:03 ч. по Гринуич) на югоизток от датския остров Борнхолм, а второто - с магнитуд 2,3, в 19:04 ч. (17:04 ч. по Гринуич) вчера вечерта на североизток от него, обясни пред АФП Петер Шмид от Националната сеизмологична мрежа на Швеция.

"Нашата тълкуване е, че с голяма вероятност те са резултат от вид детонация", допълни той.

Независимият норвежки сеизмологичен институт Норсар (Norsar) също потвърди, че е регистрирал "малка експлозия" вчера сутринта и друга "по-мощна" снощи, за които подозира, че са умишлени. "Това е сериозна експлозия. Склонна съм да мисля, че това е дело на някой, който е знаел какво прави", заяви пред Франс прес директорката на института Анне Стрьоме Лике.

"Малко неща, освен експлозия, могат да предизвикат подобни сериозни освобождавания на енергия", подчерта, от своя страна, Шмид.

Трусовете са били "много внезапни", отбелязва сеизмологът от шведския университет в град Упсала.

Трите големи теча, засечени от вчера край бреговете на датския остров Борнхолм, са видими на повърхността, тъй като снимки на датската армия показват, че на площ между 200 м и 1 км диаметър извира газ.

Необяснимите течове са резултат от "планирана терористична атака" на Москва "срещу Европейския съюз", заяви днес Киев, на фона на засилващите се съмнения за саботаж.

Кремъл заяви, че е "изключително обезпокоен" от регистрираните течове по газопроводите "Северен поток" 1 и 2, като смята, че "нито една" хипотеза не трябва да се изключва, включително и саботаж.

По-рано днес беше съобщено, че сеизмограф на Борнхолм е отчел на два пъти повишаване на сеизмичната активност, представляваща земни трусове. Това е станало вчера, в деня, когато бе установен и драстичен спад на налягането на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2", съобщи Геофизичният институт на Федерална република Германия.

The Danish military published footage from the site of the leak on Nord Stream. pic.twitter.com/OgoXeWPDSF