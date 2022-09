Френският президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на е разговарял днес с новия британски крал Чарлз III, за да изкаже своите съболезнования за смъртта на кралица Елизабет II Елизабет II (на английски: Elizabeth II), пълно име Елизабет Александра Мери (Elizabeth Alexandra Mary) е кралица и, предаде Франс прес, като се позова на Елисейския дворец.

Той съобщи още, че Макрон ще присъства на погребението на Елизабет II в Лондон този понеделник.

"Френският президент спомена още за тъгата на всички французи от новината за кончината на кралицата и че техните мисли са с британския народ", пише в комюникето.

"Президентът пожела успех на новия крал и подчерта готовността си да продължат заедно с общите усилия от последните години, изправени пред различни предизвикателства, като се започне с опазването на климата на планетата", се казва още в текста.

Самият Макрон написа в Туитър, че ще присъства на погребението на Елизабет II Елизабет II (на английски: Elizabeth II), пълно име Елизабет Александра Мери (Elizabeth Alexandra Mary) е кралица и. "Връзката между Франция и Великобритания е непоклатима - и ние ще я продължим, следвайки пътя, проправен от Нейно Величество кралица Елизабет II Елизабет II (на английски: Elizabeth II), пълно име Елизабет Александра Мери (Elizabeth Alexandra Mary) е кралица и", добави той.

The ties between France and the United Kingdom are unbreakable. We will continue to strengthen them, following the path laid by Her Majesty Queen Elizabeth II.