Президентът на Австрия пострада при инцидент в планината

Президентът на Австрия Александър Ван дер Белен пострада при инцидент в планината. Той е получил леко мозъчно сътресение.

"Той се подхлъзна по време на планински преход в Каунерграт и служители на специалните сили "Кобра" го откараха в близката болница. Президентът е с охлузвания и леко мозъчно сътресение", се казва в страницата на австрийския президент в Twitter.

Австрийският президент предупреди за тежка зима в условията на енергийни ограничения

Уточнява се, че президентът е отменил срещите си за понеделник и вторник.

Bundespräsident Van der Bellen hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Bergunfall leichte Verletzungen zugezogen. Er ist bei einer Bergwanderung am Kaunergrat abgerutscht und wurde von Begleitern der Cobra in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. (1/2)