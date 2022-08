Зеленски за визитата на Ердоган: Силно послание за подкрепа от силна страна

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога определи днешното посещение на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган като "силно послание за подкрепа от силна страна", предаде турската частна телевизия НТВ.

Зеленски проведе днес двустранен разговор с турския си гост, след което се състоя и среща в тристранен формат между президентите на Турция и Украйна и генералния секретар на ООН Антониу Гутериш Антониу Гутериш е португалски политик. Гутериш е роден в Лисабон на 30 април 1949 г. в религиозно. Тристранната среща продължи около 40 минути.

Зеленски посочи, че е обсъдил с турския президент възможностите за надграждане на инициативата за износ на зърно, както и ситуацията около АЕЦ Запорожие.

Засилването на сътрудничеството ни ще доведе до укрепване и на двете държави, посочи още украинският лидер.

По време на визитата на Ердоган е било подписано споразумение между Турция и Украйна за реконструкцията на увредена в резултат на войната инфраструктура, посочва още НТВ.

Зеленски, Ердоган и Гутериш разговарят в Лвов

В рамките на двустранния си разговор президентите са обсъдили всички аспекти на отношенията между Анкара и Киев на стратегическо равнище, допълва телевизията.

На тристранната среща Зеленски-Ердоган-Гутериш в Лвов от турска страна са присъствали също външният министър Мевлют Чавушоглу, ръководителят на разузнавателната организация МИТ Хакан Фидан и говорителят на президентството и съветник на Ердоган Ибрахим Калън.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomed his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Ukrainian city of Lviv for talks https://t.co/W9A0GJVgeT pic.twitter.com/qufcNWUsgp