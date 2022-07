Протестиращи фермери изхвърлят тор и боклук по пътищата в Нидерландия

Нидерландските фермери днес възобновиха протестите срещу решението на правителството за намаляване на азотните емисии, като изсипваха оборски тор и боклуци по магистралите и запалиха огън покрай пътищата, съобщи Асошиейтед прес.

Пътните власти в страната заявиха, че някои от пътищата в Централна и Източна Нидерландия са били частично или напълно затворени от блокадите рано тази сутрин. Действията на протестиращите са били съсредоточени главно в източната част на страната, близо до градовете Апелдорн, Амерсфорт и Хенгело, намиращи се до германската граница, пояснява ДПА.

Пожарната служба се е намесила, за да разчисти блокадите, преди да се образуват задръствания.

Днешните протести се проведоха ден, след като назначеният от правителството посредник покани фермерските организации, за да обсъдят с управляващата коалиция начини за намаляване на азотните емисии. "Виждам преговорите като повратна точка: заедно излизаме от задънената улица", заяви посредникът Йохан Ремкес.

"Кабинетът ми гарантира, че има място и за възможни съвместни решения", допълни той.

Някои от фермерите обаче не одобриха назначаването на Ремкес за независим посредник, тъй като той е член на политическата партия на премиера Марк Рюте и също така е бивш вицепремиер на Нидерландия.

Десетки хиляди в Берлин призоваха за реформи в селското стопанство

Фермерите са разгневени от правителствените цели за ограничаване на емисиите от азотен оксид и амоняк, които според тях заплашват да разрушат земеделския им начин на живот и да ги извадят от бизнеса.

Правителството заяви, че емисиите от азотния оксид и амоняка, които животните отделят, трябва драстично да бъдат намалени в близост до природни паркове, които са част от мрежата от защитени местообитания на застрашени растения и животни, простираща се на територията на Европейския съюз, посочва АП.

Управляващата коалиция иска да намали емисиите от замърсители с 50 процента в цялата страна до 2030 г., наричайки мерките "неизбежен преход" към подобряване на качеството на почвата, въздуха и водата.

NEW: The Netherlands is waking up to blockaded highways across the country. On the A50 near Apeldoorn, farmers dumped a layer of manure, hay bales and other waste on the highway and set it on fire. This is not stopping until the government backs down. pic.twitter.com/z2APsfMwGl