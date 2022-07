Макрон посети най-засегнатите от пожарите райони

Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на обеща бързо възстановяване на опустошените от пожари райони във Франция.

Президентът посети едно от най-засегнатите градчета в югозападната част на страната. Повече от 37 хиляди души бяха принудени да бягат от огъня, който горя повече от седмица.

Макрон обеща на местните хора да бъдат направени конкретни стъпки за борбата с промените в климата.

Френски министър призова за повече инвестиции в борбата с горските пожари

Президентът каза, че Франция и целия Европейски съюз ще бъдат принудени да вземат „структурни решения заради по-честите природни бедствия”.

Според Макрон държави, които доскоро не са страдали от подобни катастрофални явление, ще трябва да се подготвят за новата реалност.

En Gironde, aux côtés de nos sapeurs-pompiers et de tous nos héros mobilisés pour faire face aux incendies. Leur courage est exceptionnel. Et la solidarité des élus avec les habitants, exemplaire. Nous sommes là et nous serons là. Nous rebâtirons et replanterons la forêt. pic.twitter.com/i7X1NtMiOp