Разбирам, че пътят до тази точка е дълъг и предизвикателен, каза Мишел, като подчерта, че макар дебатът в Северна Македония да е бил особено разгорещен, накрая е довел до позитивно гласуване в националния парламент.

Той подчерта, че на пътя към пълноправно членство в ЕС Северна Македония може да разчита на неговата пълна подкрепа.

Днес, най-накрая направихме важни стъпки напред в отварянето на присъединителните преговори със Северна Македония и Албания. В Брюксел се състояха междуправителствени конференции на министерско ниво за изпълнение на решението на Европейския съвет от март 2020 година за отваряне на присъединителни преговори. Честитя на властите и на гражданите на Северна Македония и Албания за това дългоочаквано постижение, подчерта Шарл Мишел Шарл Мишел – белгийски политик и премиер на страната. Шарл Мишел е роден на 21 декември 1975 г. в.

Исторически ден за РСМ: Започват преговорите за членство в ЕС

Днес е важен момент не само за Северна Македония, но и за Европейския съюз. Тази политическа междуправителствена конференция е краят на дълъг процес и началото на нова фаза от преговорите за присъединяване. Можете да продължите да разчитате на нашата подкрепа и ние ще продължим заедно да изграждаме общо, проспериращо и сигурно бъдеще, каза еврокомисарят по съседство и разширяване Оливер Вархей на съвместна пресконференция с премиера на Република Северна Македония Димитър Ковачевски и чешкия външен министър Ян Липавски в Брюксел във вторник.

Северна Македония, каза Вархей, след 17 години статут на кандидат и 13 години от първата препоръка за започване на преговори за присъединяване, се показа като надежден партньор. Уверен съм, че с решимостта на Северна Македония можем да работим бързо, усилено и ефективно по време на преговорите. Днешното ни послание към гражданите на Северна Македония е много ясно. Искаме ви в ЕС – в това няма съмнение. Днес изпращаме и много силно послание към целия регион и дори извън него, посочи той.

