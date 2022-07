Стрелба в мол в Копенхаген

Датската полиция съобщи за стрелба в голям търговски център в столицата Копенхаген в късния следобед днес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Няколко човека са простреляни.

Danish police sent officers to a shopping mall in the capital Copenhagen on Sunday after receiving reports of a shooting.#Copenhagen | #Shootinghttps://t.co/Fd8A05mstv