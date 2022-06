Украйна и Молдова получиха статут на кандидати за членство в ЕС

Лидерите от Европейския съюз приеха Украйна и Молдова за кандидати за членство в Европейския съюз.

Новината съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел тази вечер.

ЕП прие резолюция, с която призовава държавните и правителствените ръководители на 27-те незабавно да предоставят на Украйна и Молдова статут на страни-членки

„Споразумение. #EUCO току-що реши Украйна и Молдова да получат статут на кандидати за членство в ЕС. Исторически момент”, заяви Мишел в Twitter, като се позова на Европейския съвет на лидерите на ЕС.

