Напрежение във Ватикана: Стрелба и гонка в близост до площад "Св. Петър"

Силите за сигурност във Ватикана за кратко бяха приведени в повишена готовност и беше произведен изстрел, след като кола премина през полицейски кордон близо до площад Свети Петър.

39-годишният шофьор не успява да спре на контролно-пропускателен пункт близо до площад "Свети Петър", което довело до кратко полицейско преследване, по време на което служител стреля по колелата на избягалия автомобил, съобщават италианските медии. След като колата спряла, полицията арестувала шофьора, като при това използвала електрошок.

Папа Франциск се появи на публично място, седнал в инвалидна количка

Вестник Corriere della Serra съобщи, че преследването е станало в район, пълен с туристи, дошли да присъстват на молитвата на папата „Ангел Господен“, която се извършва всяка неделя по обяд. Според римския вестник Il Messaggero заради инцидента във Ватикана за кратко е била задействана алармата за тероризъм.

#Rome Shooting in St.Peter's and Holy See closed off after car breaks through barriers. Carabinieri shoot out tires. 38-year-old Albanian arrested.#Vatican #Italy https://t.co/UswZrwd3fW via @repubblica