Швейцария отново отвори въздушното си пространство

Швейцарското въздушно пространство "е отново отворено", съобщи днес в комюнике службата за въздушен контрол "Скайгайд", след като целият въздушен трафик бе спрян за часове заради повреда в електрониката, предаде Франс прес.

Техническият проблем при "Скайгайд" е решен и в 08:30 ч. (06:30 по Гринуич) въздушното пространство бе отворено отново.

The technical malfunction at Skyguide has been resolved. The airspace closure was lifted at 8.30 am. Swiss airspace is now open again and air traffic over Switzerland and operations at the national airports of Geneva and Zurich are resuming.