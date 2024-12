Трима души загинаха при автобусна катастрофа в Норвегия

Трима души загинаха, а четирима бяха ранени, след като автобус, превозващ много чужденци, падна в езеро в Норвегия близо до прoтока Рафтсунден, разделящ архипелазите Лофотен и Вестеролен, предаде Франс прес.

Много от пътниците в автобуса са били чуждестранни граждани, казаха от полицията в окръг Нордланд.

Предполага се, че в превозното средство са пътували общо 58 души, уточниха те.

Norway Bus Crash Update:



A bus with over 60 passengers veered off a road in Norway's northwest, ending in a tragic accident that confirmed at least three fatalities.



The incident, reported early on December 26, 2024, has also left others injured, with emergency response… https://t.co/q1nsGdJyL1 pic.twitter.com/EPoleAGr4I