Кола се вряза в тълпа от хора в Берлин, един е загинал

Кола се вряза в тълпа от хора в Берлин, предадоха световните агенции, цитирани от bTV.

Към момента се съобщава за един загинал и най-малко 30 ранените.

